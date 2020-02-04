Крашенинников выступил против упоминания бога и брака в Конституции РФ

Москва, 4 февраля. В Конституции РФ не надо фиксировать, что семья, брак — это отношения мужчины и женщины. Такую позицию журналистам озвучил депутат Госдумы Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Крашенинников напомнил, что семьи бывают разные.

«Я хорошо отношусь, когда семья — это союз мужчины и женщины. Но писать [в конституции] об этом неправильно, потому что у нас, к сожалению, существуют неполноценные семьи. У нас есть понятие член семьи, в том числе есть понятия бывший член семьи, член семьи погибшего и так далее. Если мы напишем, что семья — это то, что сказали, мы тогда можем негативные последствия получить», — предупредил депутат.

Глава комитета по государственному строительству и законодательству также указал, что понятие «брак» закреплено в Семейном кодексе РФ.

«Мне кажется, в конституцию не надо [вносить это понятие]», — ответил на соответствующий вопрос журналиста депутат.

«Относительно бога моя точка зрения [заключается в том], что бог, если есть в душе у каждого человека, то он есть. Независимо от того, будет он написан в тексте закона или нет», — подытожил Крашенинников.

Крашенинников также отметил, что в конституции не нужны поправки о пенсионном возрасте.