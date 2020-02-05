Комиссия ОП по СМИ призвала наказать YouTube за покушение на госсимвол — Гимн РФ

Facebook и Twitter воруют персональные данные россиян и устраивают русофобскую идеологическую цензуру, а видеохостинг YouTube пошел еще дальше — позволил каким-то живущим в США проходимцам заявить права на символ Российской Федерации — государственный Гимн РФ. Эта ситуация недопустима, и пора принять меры, в том числе на законодательном уровне, чтобы защитить граждан РФ от недружественного влияния Запада, осуществляемого в том числе через популярные интернет-ресурсы.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Интернета. Группу возглавил глава комиссии по СМИ ОП РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. В работе группы приняли участие певица Виктория Черенцова, общественница Евгения Чудновец, певец Игорь Наджиев, продюсер Алла Наджиева-Воронцова, заслуженный артист РФ Ян Осин, актер Михаил Хмуров, журналистка Юлия Витязева, а также эксперт и блогер Вадим Манукян, отчет которого публикует Федеральное агентство новостей.

YouTube отдал авторские права на гимн РФ проживающим в США выходцам с Украины

Словно гром среди ясного неба прозвучал рассказ певца Игоря Наджиева, что авторские права на гимн России в YouTube не принадлежат Российской Федерации. Оказывается, два «предприимчивых» выходца с Украины, проживающие в США, создали какую-то мутную контору, которая присвоила себе авторские права на этом видеохостинге не только на легендарные советские песни и русскую классику, но и даже на государственный символ РФ — Гимн России.

Более того, они далеко не единственные, кто объявил себя фейковыми «правообладателями» на YouTube, и меня по-настоящему возмутил этот факт (интервью на эту тему с Наджиевым читайте в ближайшее время на сайте ФАН).

Эта возмутительная история стала одной из тем обсуждения рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей Интернета. Игорь Наджиев подробно рассказал о своей борьбе с YouTube. Дело в том, что его песни украли многочисленные фейковые YouTube-каналы, которые появились на свет спустя десятилетние после появления его официального канала. Александра Малькевича эта история буквально шокировала, и он пообещал не оставлять эту тему в покое. Государственный символ России в американском YouTube не должен быть собственностью проходимцев-«предпринимателей», которые не имеют никакого отношения к российскому государству. Комиссия по СМИ Общественной палаты призвала наказать YouTube за покушение на госсимвол России — Гимн РФ.

Инновационное приложение для ответственных медиа

Общественница Евгения Чудновец на заседании рабочей группы предложила внедрить новый продукт, защищающий российских пользователей от лжи и фейков. Речь идет о приложении, которое выстраивало бы поисковую выдачу таким образом, чтобы кликбейтные заголовки и хайпующие ресурсы не были в топе, а ответственным медиа включался бы зеленый свет.

Со своей стороны, я напомнил, что ФАН в 2019 году представил собственный уникальный продукт — классификатор СМИ, помогающий разобраться, кто есть кто на рынке медиа. Этот проект можно взять за основу при разработке приложения для поиска заслуживающих доверия СМИ, где первые места занимали бы ответственные ресурсы, которые всегда занимаются факт-чекингом и ставят на первое место интересы России, а не иностранных государств.

Певица и актриса Виктория Черенцова согласилась с Евгенией Чудновец и предложила пойти дальше. Она считает, что необходимо ввести рейтинг СМИ, который бы ставил во главу угла достоверность публикуемых новостей. Виктория настаивает, что должен быть единый государственный сервис, который позволит проверить на достоверность абсолютно любую новость, публикуемую в Сети.

Фейки из Кемерово ничему не научили

Журналистка Юлия Витязева посетовала, что трагические события в Кемерово (страшный пожар в ТРК «Зимняя вишня» в марте 2018 года с 60-ю погибшими) и волна фейков, которая тогда прокатилась по стране, похоже, никого ничему не научили.

И вот уже выдуманные истории о десятках тысяч «смертей от коронавируса» будоражат Интернет, в том числе давно замеченные в распространении фейков американские социальные сети Facebook и Twitter. Проблема в том, что большинство не читает саму новость, а ограничивается только заголовком, который часто не совпадает с текстом по смыслу.

Да и тот факт, что сегодня «звезды Дома-2» вызывают в СМИ неизменный ажиотаж, а важная работа, например, организатора хосписного движения Нюты Федермессер якобы «никого не интересует», вызывает массу вопросов.

При обсуждении темы фейков я напомнил, что в СМИ, а также в соцсетях начал развиваться новый опасный тренд — ложные сообщения о якобы «пропаже» людей. От «пропажи» несуществующих детей в Ростове-на-Дону до «пропажи» публичных личностей — Виктории Бони, Натальи Андрейченко и Александры Яковлевой. Мне эта тенденция представляется весьма и весьма тревожной.

Оскорбления и угрозы в Сети

Истории с оскорблениями и угрозами в Интернете давно стали массовым явлением. Нередко пользователи Сети, прикрываясь анонимностью, чувствуют свою безнаказанность и угрожают не только публичным людям, но и их детям. Вспомнили мы на заседании историю с угрозами в адрес руководителя RT Маргариты Симоньян. Я напомнил, что блогер Владислав Синица уже осужден на пять лет лишения свободы именно за твит, в котором содержались угрозы жизни детям силовиков. То есть, закон об угрозах жизни работает. Но его применение нужно распространять, не дожидаясь, когда эти угрозы кто-то приведет в действие.

Телеканалы уже не те

Виктория Черенцова в финале дискуссии посетовала, что работа наших федеральных телеканалов и шоу, которые они выпускают в течении последних десяти лет, порой вызывают недоумение. По ее словам, даже «первая кнопка» уже давно перестала быть по-настоящему первой.

Заслуженный артист РФ, певец Ян Осин напомнил, что раньше на телеканале «Звезда» демонстрировалось гораздо больше фильмов военной тематики, теперь же их показ перевели глубоко за полночь, а днем и в прайм-тайм даже на этом канале идут бесконечные шоу.

Актер Михаил Хмуров после заседания с удовлетворением отметил, что в рабочей группе комиссии по СМИ Общественной палаты удалось собрать людей, каждый из которых действительно горит желанием улучшить состояние дел в нашей стране. По словам артиста, ему было комфортно находиться рядом с людьми, которые олицетворяют собой лучшие традиции некогда великого и могучего СССР, той школы и культуры.

Дальше действовать будем мы!

Позволю себе процитировать название проекта, который реализует Маргарита Симоньян на площадке RT — «Дальше действовать будем мы!». Так вот, мы действительно начинаем действовать. От слов переходим к делу. Александр Малькевич подвел итоги насыщенной дискуссии и пришел к выводу, что накопилась масса идей, которые пора воплотить в жизнь. А по ряду предложений стоит обратиться в Государственную думу, чтобы были приняты, а затем реализованы законопроекты, которые позволят дать этим идеям полноценную нормативную базу и исключить пробелы в законодательстве по многим темам, которые были озвучены в процессе дискуссии.

Пришло время активно действовать и в сотрудничестве с государством реализовывать полезные идеи и наработки, которые исходят от Общественной палаты, в том числе от комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.