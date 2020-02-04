Дату общероссийского голосования могут прописать в проекте об изменении конституции

Москва, 4 февраля. Дата общероссийского голосования может быть прописана в тексте проекта о поправках в Конституцию России. Об этом журналистам сообщил депутат Госдумы Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас две части: одна посвящена поправкам в Конституцию России, а вторая — процедурная, переходная. Мы на данный момент готовим предложение, чтобы дата эта (общероссийского голосования) была прямо указана в тексте закона», — сказал глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, законопроект об изменении конституции был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января. Рассмотрение законопроекта во втором чтении было запланировано на 11 февраля. Позже совет Госдумы продлил срок подачи поправок до 14 февраля.