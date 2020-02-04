Специалисты Superjob подсчитали противников и сторонников вакцинации от коронавируса

Москва, 4 февраля. В России примерно поровну сторонников и противников вакцинации от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные открытого опроса Superjob.

Специалисты отметили, что количество россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, за неделю выросло незначительно. В опросах принимали участие 1600 человек и представители 500 компаний из всех округов страны.

Так, 21% респондентов заявили, что однозначно будут делать прививку от вируса. 29% сказали, что склоняются к этому решению, но ответить однозначно не могут.

Однозначно против вакцинации высказались 18% опрошенных. 32% респондентов сказали, что скорее против вакцинации, чем за.

Кроме того, по данным сервиса, только 6% российских компаний предпринимают меры по борьбе с коронавирусом. Работодатели проводят разъяснительную работу и закупают индивидуальные медицинские повязки. Некоторые компании заявили о том, что в случае эпидемии переведут сотрудников на удаленную работу.