Кремль не исключил возможности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Москва, 4 февраля. Кремль не исключает, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор во вторник. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем», — заявил Песков в комментарии РИА Новости.

Накануне президент Турции заявил, что может провести телефонный разговор с российским коллегой во вторник. Об этом глава Турецкой республики сообщил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь после визита на Украину.

В понедельник стало известно, что турецкие военные попали под обстрел в Идлибе. В результате четверо турецких солдат погибли, девять получили ранения. Центр примирения враждующих сторон в САР сообщил, что турецкие военные не уведомили Россию о своих передвижениях в Идлибе. В Минобороны РФ также опровергли заявление Эрдогана о том, что турецкие ВВС после обстрела нанесли удары по 40 объектам в Сирии.

На минувшей неделе Эрдоган выступил с обвинительной речью, заявив, что Анкара готова вновь начать военные действия в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, чтобы предотвратить якобы имеющие место со стороны сирийской армии нападения на мирных жителей. Песков, комментируя слова турецкого президента, подчеркнул, что Россия полностью выполняет свои обязательства по договоренностям относительно Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров Лавров указал на факты нарушений перемирия незаконными вооруженными формированиями, которые находятся на территории Идлибской зоны деэскалации.