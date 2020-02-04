Поклонники не узнали «перефотошопленную» Лорак

Москва, 4 февраля. Подписчики не узнали украинскую певицу Ани Лорак на снимке с новой фотосессии, который она опубликовала в своем Instagram. Фолловеры не одобрили изменения в лице исполнительницы и пришли к выводу, что на фото слишком много фильтров.

Артистка показала поклонникам кадр, на котором запечатлена в новом образе — в кожаном брючном костюме, черном кроп-топе и с длинными волосами.

Однако не все фанаты оценили перемены во внешности звезды и вместо комплиментов оставили нелестные комментарии.

Кто-то решил, что певица выбрала неудачный образ, кому-то не пришлась по душе обработка снимка, были и те, кто намекнул знаменитости на лишний вес.

«Не хотите похудеть немного к летнему сезону?» — поинтересовалась fatima_7817__. «Боже, что с вашим лицом?» — задалась вопросом juliaveretelnik. «Перефотошопили», — ответила предыдущему комментатору _blondi_ka_. «Почему-то грустная», — отметила boginia135. «Не очень образ», — оценила __svet___lanka___. «Неудачное фото…» — констатировала natalie_kwasniewska. «Ну нет», — заявила leskafokshek. «Очень много фильтра», — прокомментировала keterina_mineeva.

Лорак нередко критикуют за внешние изменения, особенно те, что вызваны пластикой и уколами красоты. Ранее неоднозначную оценку вызвал другой снимок певицы, после публикации которого ее упрекали из-за «сильно перекачанных» губ. Поклонники считают, что артистке было бы лучше оставаться естественной.

Недавно подписчики заподозрили, что певица может быть беременна, передает портал «Дни.ру». На эту мысль их натолкнуло фото, на котором Лорак позирует в свободной толстовке.