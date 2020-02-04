Москва, 4 февраля. Поправки, связанные с пенсионным возрастом, не войдут в обновленную Конституцию России. Об этом журналистам сообщил депутат Государственной думы Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Крашенинников объяснил, почему поправки о пенсионном возрасте не войдут в конституцию.

«По поводу поправок, связанных с пенсионным возрастом, — во всяком случае это совершенно точно должно быть не в конституции, а в федеральных законах», — констатировал парламентарий.

По его словам, «судя по рабочей группе», данные инициативы не будут выносить на уровень основного закона.

Ранее Крашенинников заявил, что к проекту закона по изменению конституции были переданы 89 правок.