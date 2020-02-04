МО РФ назвало цель «Белых касок», готовящих постановочное видео о «химатаке» в Идлибе

Москва, 4 февраля. Члены псевдогуманитарной организации «Белые каски» сняли постановочное видео о будто бы произошедшем «применении химоружия» в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

В Центре подчеркнули, что эти кадры наверняка преподнесут как последствия якобы имевшего место быть «удара» ВВС Сирии. «Белые каски» планируют использовать снятый ролик для распространения в Интернете и для тиражирования западными и арабскими СМИ, считают в Минобороны РФ.

Напомним, еще в конце января местные жители рассказали, что представители «Белых касок» доставили в Идлиб химвещества под охраной боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ). В ЦПВС тогда не исключили, что члены псевдогуманитарной организации готовят провокацию с применением химического оружия.

Организация «Белые каски» неоднократно подвергалась критике со стороны сирийских и российских властей. Например, «белокасочники» сняли постановочный сюжет о химатаке, которая якобы произошла в сирийской Думе, что стало поводом для нанесения ракетного удара США, Франции и Великобритании по позициям правительственных сил.

Известно, что организация занимается продвижением политических интересов западных стран, активно сотрудничает с террористическими организациями.