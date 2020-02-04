Немецкий депутат заявил о заинтересованности бизнеса Германии в сотрудничестве с Донбассом

Луганск, 4 февраля. Немецкие предприниматели заинтересованы в экономическом сотрудничестве с народными республиками Донбасса. Об этом заявил член правления регионального отделения партии «Альтернатива для Германии» Фридрихсхайн-Кройцберг Рихард Гретцингер.

По его словам, Донбасс всегда был одним из самых экономически развитых регионов. Донбасс обладает большим количеством энергетических, металлургических, машиностроительных и химических предприятий, которые продолжают свою работу даже в условиях украинской агрессии.

«Мы приезжаем сюда не только для того, чтобы морально поддержать жителей народных республик, но и потихоньку, постепенно налаживать определенные бизнес-отношения, чтобы иметь возможность в дальнейшем сотрудничать. Санкции рано или поздно закончатся, и мы хотим быть к этому готовы», — отметил Гретцингер.

Он также добавил, что немецкие предприниматели и инвесторы заинтересованы в развитии экономических отношений с Донбассом в сфере металлургии и машиностроения. При этом многие немецкие политики недовольны позицией официального Берлина по вопросу Донбасса, передает «Луганский информационный центр».

«Почему никто ни разу не задал вопрос: а не нужно ли вам помочь, жители Луганска и Донецка, может, вам финансовая помощь нужна, чтобы поддержать экономику после того, как вас разбомбили? Никто не спрашивает», — подчеркнул Гретцингер.

По его словам, Берлин активно поддерживает экономику Украины, Турции и других стран, однако не считает нужным поддержать республики Донбасса. Депутаты партии «Альтернатива для Германии» постоянно указывают правительству Германии на неправильную политику в отношении Донбасса.

«Результатов мы пока не видим, у них совсем другие интересы. Но мы над этим работаем», — пояснил Гретцингер.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.