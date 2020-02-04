Без Турции режим Сарраджа был бы давно обречен

В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что турецкое оружие приходит в страну через порты Триполи, Мисураты и Хомса. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Турецкое оружие

ЛНА координируют свои действия с «дружественными странами» для отслеживания информации обо всех судоходных компаниях, которые в последнее время стали вызывать подозрения в связях с Турцией, во избежание ввоза большего количества оружия. Об этом заявил представитель начальника штаба ВМС ЛНА Али Сабит.

Сабит сообщил, что через морские порты на западе Ливии, прежде всего, порты Триполи, Мисураты и Хомса, на территорию страны доставляются оружие и наемники. Происходит это посредством использования гражданских судов, оружие спрятано в контейнерах с промышленными или продовольственными товарами.

Помощь террористам ПНС

По словам военного эксперта фонда «Народная дипломатия», представителя экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергея Простакова, поддержка сторон конфликта в Ливии иностранными государствами не является секретом. После агрессии Запада страна фактически распалась на отдельные территории, на которые сделали свои ставки различные силы извне. Турция опирается на влиятельную тюркскую по происхождению общину, представителем которой и является глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, центром которой является Мисурата.

«Удерживать позиции формирований ПНС под натиском ЛНА противникам Халифа Хафтара помогают турецкая помощь и пополнение сил боевиками террористических группировок, чем также занимается Анкара. Мотивы Турции состоят в том, чтобы использовать Ливию для разграничения зон влияния в Восточном Средиземноморье в свою пользу, что обещает и геополитические выгоды, и экономический эффект от получения контроля над крупными морскими газовыми месторождениями», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, ПНС крайне непопулярно и из-за своих откровенных симпатий террористическим организациям, и из-за ставки внутри страны на тюркоязычное меньшинство и различного рода радикалов. Саррадж вынужден привлекать огромные средства для того, чтобы противостоять ЛНА, и находит он их в Турции, а внутри страны — в основном путем махинаций на нефтяном рынке.

«Следует понимать, что эти средства идут на финансирование боевиков, их привлечение из других регионов, в конечном счете — на распространение идеологии террористов. Таким образом стимулируется подготовка радикалов по всему миру, создается финансовый базис для продолжения их деятельности, пополняется их арсенал. А одной из криминальных контрабандных схем, в которой оказалось замешано ПНС, оказалась нелегальная торговля оружия, осуществляемая Турцией. Это показывает не только криминальный характер ПНС, но и его полную зависимость от Турции, без которой режим Сарраджа был бы давно обречен на то, чтобы рухнуть», — заключил Сергей Простаков.

Террористическое вторжение

Как отметил политический аналитик, публицист Юрий Голубь, Турция все серьезнее втягивается в ливийский конфликт. По мнению эксперта, в Ливию перебрасываются не только турецкие военные и оружие, но и бандитский интернационал, который много лет воевал в Сирии. И это при том, что якобы ПНС фактически не опирается на поддержку извне и бандитские группировки.

«Фактически может идти речь о террористическом вторжении в Ливию при поддержке Эрдогана. Гражданскую войну в Ливии нельзя сводить к конкуренции за нефть. Мы видим противостояние светской военной власти, опирающейся на ливийский народ, и религиозных радикалов, которые не предложат ливийцам ничего, кроме фанатизма и нескончаемой войны», — добавил Юрий Голубь.

По мнению эксперта, вмешательством в Ливии Турция противопоставила себя Египту, Израилю, Греции и может взорвать весь регион. Авантюризм Эрдогана может закончится тем, что мирный процесс будет сорван, а война выйдет за пределы внутринационального противостояния и растянется на годы.