ФАН возобновил конкурс «Хорошие новости России», чтобы поощрять журналистов дважды в месяц

С февраля 2020 года Федеральное агентство новостей возобновляет конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», победители которого выбираются дважды в месяц из числа региональных журналистов, освещающих позитивную повестку.

Оперативный конкурс «Хорошие новости России» проходит параллельно с одноименным большим конкурсом. К участию в малом конкурсе принимаются авторские информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период не более чем за две недели до объявления очередного читательского голосования.

Поскольку сейчас заявок на участие в оперативном конкурсе не поступало, десять номинантов отобрали эксперты ФАН из публикаций и сюжетов, вышедших в свет в январе 2020 года. В дальнейшем на читательское голосование будут выноситься как материалы, присланные для участия в конкурсе на почту goodrussia@riafan.ru, так и материалы, отмеченные экспертами ФАН, следящими за работой СМИ в регионах.

Победителей конкурса, напомним, определят читатели, которые в течение недели голосуют за понравившиеся им материалы. Первое место получает автор материала, набравшего наибольшее количество голосов. Приз за него составляет 30 тысяч рублей, за второе место — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч. Имена победителей этого конкурса будут озвучены во вторник, 11 февраля 2020 года, а 18 февраля ФАН представит уже новых номинантов, победители из которых определятся 25 числа. Таким образом, конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», как и в другие месяцы, будет проведен дважды.

Так кто же номинирован на конкурс «Хорошие новости России» сегодня?

Это Ростислав Беркутов из газеты «Омская правда», рассказавший в своей статье «Урожай по науке» о проекте аспирантки ОмГТУ, получившем федеральную поддержку от Фонда содействия инновациям.

Это Василий Дубовский из «Новгородских ведомостей», который в своей статье «Леденцовый период» рассказал об идее местного предпринимателя возродить в деревне Мойка Батецкого района легендарный бренд «ЛандринЪ».

Это Юлия Бауськова и Юрий Реутин — авторы сюжета о «Робофесте Крым-2020», вышедшем в программе «Севинформбюро» на канале «Независимое телевидение Севастополя». Он познакомил зрителей с умнейшими крымскими школьниками и студентами, которые разрабатывают роботов-путешественников, роботов-курьеров и роботов, ответственных за экологию.

Это Анастасия Станишевская из городского портала Красноярска NGS24, которая в статье «Торговый центр, тактильный сквер и пешеходный мост: что построят в Красноярске в этом году?» познакомила красноярцев с самыми долгожданными постройками 2020 года.

Это Татьяна Куфенко и Александр Саницкий — авторы трогательного сюжета «В Мурманск вернулась собака, которую искали всем Петрозаводском», вышедшего на мурманском телеканале ТВ-21.

Это Иван Бородин из издания «Пресса 53», рассказавший в статье «Жирковский проект» об инициативах жителей деревни Жирково, направленных на улучшение качества их жизни.

Это Наталья Дюрягина из «Областной газеты Свердловской области», рассказавшая в статье «Круче, чем скандинавская ходьба»: врач из Екатеринбурга разработал уникальный тренажер для ног» об изобретении екатеринбуржца.

Это Анастасия Крыжановская с карельского портала «Республика». В статье «Экогерои: школьник из Петрозаводска снял мультфильм о вреде мусора» она рассказал о творении петрозаводского четвероклассника, созданном для международного проекта «Чистая Карелия по обе стороны границы».

Это Ольга Петренко — автор программы «Сельский порядок», выходящей на ТРК «Мир Белогорья». В январском выпуске «Честь и доблесть прохоровского Беленихина» журналистка познакомила зрителей с удивительной историей села, ставшего родиной военных династий Касатоновых.

Это Павел Шишкин из «Пензенской правды», взявший интервью у журналиста, писателя, дипломата, последнего советского министра иностранных дел Бориса Панкина. В статье под заголовком «Он подумал не о себе, а о войне» рассказывается о самом, пожалуй, известном поэте-фронтовике Константине Симонове, чье 105-летие будет отмечаться в этом году.

Голосуйте за материал, который, по вашему мнению, наиболее достоин победы в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». Форма для голосования — ниже под этой статьей.