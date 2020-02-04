Шаповалов считает, что Турция вынуждает ливийцев сопротивляться режиму ПНС

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари заявил, что количество наемников, сражающихся на стороне так называемого Правительства национального согласия, составляет около шести тысяч человек. Мисмари подчеркнул, что ЛНА не позволит террористам развернуть преступную деятельность в стране.

По данным разведки, в Триполи к настоящему моменту сформировано 10 отрядов наемников. В их число входят боевики из террористических группировок «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) — порядка 2000 человек — и «Исламское государство»1 (запрещено в России) — около 1500 тысячи человек. За вербовку джихадистов ответственна Турция, преследующая в Ливии свои собственные интересы.

Мисмари, говоря о сложившейся ситуации, отметил, что в настоящее время силы ЛНА контролируют 90% территории страны, обеспечивая безопасность мирного населения. Руководство ЛНА понимает, что подконтрольные ПНС боевики не откажутся от провокаций, поэтому войска находятся в полной боевой готовности, чтобы отразить любое нападение.

По словам кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, директора Института политики, права и социального развития МГГУ им. М. А. Шолохова, турецкая интервенция стала главной причиной роста напряженности в Ливии.

«Очевидно, что ситуация в Ливии развивается по достаточно сложному сценарию. Наличие наемников, боевиков исламистских военизированных групп, которые были перемещены туда из Сирии при помощи Турции, это очень серьезный дестабилизирующий фактор. Потому что, по сути, речь идет о грубом внешнем вмешательстве в дела Ливии, следовательно, нарушении тех требований, которые были сформулированы ООН», — отметил он.

Эксперт добавил, что ситуация будет ухудшаться, если только не получится должным образом оказать воздействие на Турцию. Жители Ливии устали от затяжного военного конфликта, который продолжается с 2011 года. Это может вынудить их выступить против режима ПНС.

«Вмешательство иностранных военных формирований, военных сил, способно усилить борьбу против правительства в Триполи со стороны разных слоев ливийского населения, поскольку Турция является раздражающим фактором. Наличие в стране интересов Турции, ее советников, боевиков, которых она перебрасывает туда, может стать фактором мобилизации для части ливийского общества, чтобы отстоять интересы своей страны», — заявил собеседник агентства.

В завершение собеседник подчеркнул, что Россия является единственной державой, которая способна наладить процессы на Ближнем Востоке, в отличие от стран Запада, дестабилизирующих обстановку в регионе. Москва имеет длительный опыт общения с Анкарой, что положительно сказывается на переговорах стран по ливийской проблематике.

1 Организация запрещена на территории РФ.