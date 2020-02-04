Сирия, 4 февраля. В ходе последних столкновений между силами САР и союзниками «ан-Нусры»*** были ликвидированы 87 боевиков. САА обнаружила подземную штаб-квартиру джихадистов под Маарет ан-Нуманом. Неизвестные застрелили сирийского солдата в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты в западной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили три деревни в Идлибе; вновь подверглись обстрелам боевиков на юго-западе от Алеппо; обследовали район Аль-Джура в Дейр-эз-Зоре; пережили нападение неизвестных в Даръа; обнаружили подземный военный штаб исламистов в городе Маарет ан-Нуман на юге Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: понесла значительные потери в ходе последних столкновений с САА в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: провели обучение 30 новобранцев в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) сообщает о том, что на юго-западе от Алеппо не утихают вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. Как заявляет на своей странице в сети Twitter (ufuk_sy), исламисты нанесли удары по позициям Сирийской арабской армии (САА) вблизи города Аль-Хумейра, уничтожив при этом танк. Однако официальные новостные порталы данную информация пока не подтверждали.

Тем временем ВКС России продолжают работу в зонах оккупации радикалов «Джебхат ан-Нусры»1*** и выступающих на ее стороне формирований на западе провинции в окрестностях населенного пункта Джазрайя, передает Twitter-канал (baladinetwork). Сведения о нанесенном исламистам уроне в живой силе или военной технике пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (JennRollins1002) сообщает о том, что после взрыва в населенном пункте Аль-Мухасан юго-восточнее Дейр-эз-Зора военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) приступили к обыскам в административном центре провинции с целью выявления лиц, связанных с «Исламским государством»1. В ходе обследования района Аль-Джура по подозрению в связях с террористами были задержаны несколько человек.

Тем временем Twitter-канал (VolunteerReport) сообщает о том, что курдские боевики завершили обучение 30 новобранцев, в том числе 25 мужчин и пяти женщин, которые вступили в ряды курдской «милиции» «Асайиш». Напомним, зачастую состав курдских бандформирований пополняется за счет сирийцев, призванных в тренировочные лагеря в рамках насильственной вербовки, что вызывает недовольство гражданского населения.

Провинция Даръа

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в Даръа произошло нападение позиции правительственных подразделений. Неизвестные застрелили одного из военнослужащих 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) на окраине населенного пункта Аль-Рай, который находится в районе между Аль-Ядудой и Аль-Музайрибом. В совершении вылазки подозреваются боевики незаконных группировок, которые скрываются в пустынных областях региона еще с момента военной операции «Базальт», проводившейся летом 2018 года. Многие военные эксперты полагают, что джихадистам все еще удается сохранять присутствие здесь благодаря поддержке сил международной коалиции из района Ат-Танфа.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что сирийские войска продолжают развивать наступление в рамках операции «Идлибский рассвет». Под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли населенные пункты Тель-Агар, Бальса и Мушейрифа.

Между тем агентство новостей Al Nour передает, что в недавних боях на линии соприкосновения сил САА и «Тахрир аш-Шам» были ликвидированы порядка 90 боевиков. Отмечается, что большая их часть ранее занимала территорию Восточной и Западной Гуты Дамаска, остальные базировались на восточных склонах гор Каламун. Эти радикалы были эвакуированы в Идлиб в рамках освободительной операции сил САР.

По данным информационного портала SANA News, в городе Маарет ан-Нуман был обнаружен двухуровневый военный штаб группировки «Джебхат ан-Нусра», расположенный в подземном тоннеле на площади около 1000 квадратных метров. Отмечается, что первую ступень занимали высокопоставленные лидеры террористического формирования, а на второй, состоящей из девяти комнат, располагались тюрьмы, комнаты для пыток и различные производственные помещения. Штаб-квартира оборудована системой вентиляции. Напомним, Маарет ан-Нуман был полностью зачищен от джихадистов неделю назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.