Депутат Крашенинников рассказал о 89 поправках к проекту об изменении конституции

Москва, 4 февраля. К законопроекту об изменении Конституции РФ поступило 89 поправок. Об этом журналистам сообщил депутат Госдумы Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Крашенинников констатировал, что впереди много работы.

«У нас действительно достаточно большой объем. На данную минуту 89 поправок официально внесено в комитет», — сказал глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Он уточнил, что поправки «самые разные в разные главы».

Напомним, документ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января. Рассмотрение законопроекта во втором чтении было запланировано на 11 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поправки к конституции, которые он предложил во время своего послания Федеральному собранию, продиктованы жизнью.