Кива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским

Киев, 4 февраля. Власти Украины уничтожают страну, поэтому следить надо за ними, а не за телефонами депутатов. Об этом заявил парламентарий Рады Илья Кива, комментируя его переписку якобы с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого депутат переписывается с контактом, подписанным как «Жирик...Владимир Вольфович». Сначала он осведомился о состоянии здоровья собеседника, а затем пожаловался ему на правительство Алексея Гончарука.

В комментарии Федеральному агентству новостей пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин назвал произошедшее фейком. Он подчеркнул, что глава ЛДПР не пользуется мобильным телефоном, написать ему невозможно.

Кива резко отреагировал на просьбу журналистов объяснить произошедшее.

«Это преступление? Я думаю, что нужно следить не за моим телефоном, а за действиями власти, которая уничтожает нашу страну. За профанами и дебилами», — подчеркнул он в ответ на вопрос.

Депутат добавил, что выступает за восстановление экономических отношений Москвы и Киева.

Ранее Кива рассказал об инциденте в одном из ресторанов в Киеве. По словам украинского парламентария, на него напал человек, который ранее угрожал ему в социальных сетях. В Интернете опубликовали видео, на кадрах которого запечатлена драка.