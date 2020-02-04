Путин в Череповце пошутил про скорость выполнения своих поручений

Череповец, 4 февраля. Участница встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Череповце не успела озвучить свое предложение, как оно преобразовалось в конкретное поручение.

В ходе встречи с представителями общественности глава государства выслушал предложение от представителя московского института молекулярной технологии Анны Кудрявцевой о создании всероссийского единого геномного центра, в котором хранились бы все данные о тяжелых наследственных заболеваниях, зашифрованных в генах.

Девушка отметила, что наличие такого «архива» в стране позволило бы проводить высокоточные исследования, решить ряд вопросов в сфере здравоохранения и дать толчок развитию науки.

«Я услышал, мы с коллегами подумаем над этим», — начал отвечать ей Путин.

Находящаяся в зале вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что соответствующее президентское поручение уже есть.

«Поручение уже есть такое? Видите, вы не успели сказать, а поручение мое такое есть. Удивительно! Вот, что крест животворящий делает!», — пошутил он про скорость выполнения своих поручений.

Во вторник, 4 февраля, Путин находится с рабочим визитом в Череповце, где встречается с жителями города.

Ранее в Кремле сообщали, что главной темой обсуждения в ходе поездки станут вопросы подготовки кадров для экономики и социальной сферы.

Предыдущий визит Путина в Череповец состоялся шесть лет назад — в феврале 2014 года, напоминает РИА Новости. Тогда глава государства посетил металлургический комбинат и провел в городе заседание президиума Госсовета.