Дамаск, 4 февраля. Сотрудники псевдогуманитарной организации «Белые каски» сняли новую инсценировку применения химического оружия для того, чтобы обвинить правительственные силы Сирии в использовании запрещенных веществ.

«Белые каски» в н. п. Зерба провинции Алеппо провели съемку инсценировки применения правительственными войсками САР химического оружия», ― сообщил telegram-канал «Майор и Генерал».

«Белокасочники» заявляют своей целью «спасение мирного населения в зонах боевых действий», за что получают серьезную поддержку на Западе, в том числе и финансовую. В действительности же «Белые каски» сотрудничают с боевиками запрещенных террористических организаций для подготовки провокаций с химоружием для того, чтобы дискредитировать официальные власти Сирии и не допустить восстановления мира в стране.

«Белые каски» распространили фейк о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Ложные данные были использованы в качестве предлога для нанесения ударов по Дамаску силами США и их союзников. Однако представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование и не нашли в Думе следов химоружия.

В январе Россия передала в ООН доказательства фальсификации химатаки, которая якобы произошла в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. В частности, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев обнародовал показания 15 очевидцев, находившихся в больнице, 10 жителей дома, где были найдены тела, а также 300 человек, находившихся в радиусе километра от места предполагаемого происшествия.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон Минобороны РФ сообщил, что боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при содействии «Белых касок» готовят провокацию с применением химического оружия на территории Идлибской зоны деэскалации.