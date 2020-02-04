Ревва в образе Артура Пирожкова хочет попасть на «Евровидение»

Москва, 4 февраля. Шоумен Александр Ревва хочет представлять Россию на песенном конкурсе Eurovision в образе Артура Пирожкова. Об этом он сказал в шоу Lab в Яндекс.Эфире.

У бывшего участника команды КВН «Утомленные солнцем» большие амбиции в мире музыки. Ревва признался, что претендует стать обладателем премии «Грэмми».

«Артур хочет Грэмми. И не раз. Еще есть Евровидение. Если Пирожкова послать на Евровидение, он может войти в пятерку как минимум», — заявил шоумен.

Юморист добавил, что для него важно освободить мир от проблем и завоевать народную любовь. В шоу Lab Ревва рассказал об истории, связанной с его хитом «Алкоголичка».

Песня принадлежит Андрею Алексину — автору нашумевшей в 2002 году песни «Страшная». Изначально песня называлась «Истеричка», но Ревва решил ее переделать под себя.

Шоумен выкупил права на музыкальное произведение и создал новый хит.

Осенью 2019 года Александр Ревва отпраздновал 45-летие. Его часто приглашают выступать на корпоративах в образе Артура Пирожкова. Пользуются популярностью шуточные песни «Зацепила» и «Алкоголичка».

Ранее Ревва выступил на дне рождении российского блогера Насти Радзинской. При этом на празднике присутствовали несовершеннолетние дети поп-короля Филиппа Киркорова. Пользователи соцсетей раскритиковали артиста за то, что на детском празднике поют об алкоголе.

Накануне был обнародован список возможных участников «Евровидения-2020», в их числе Александр Панайотов, группа Little Big, Полина Гагарина.