Киевский националист рассказал, как Украина «освободит» Белоруссию от России

Белоруссия находится под мощным влиянием Москвы, и эту ситуацию изменить крайне трудно. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил украинский националист, политолог Дмитрий Корчинский, комментируя недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск и определенный «разворот» белорусской политики в сторону США и ЕС.

«Зависимость Белоруссии от Москвы, к сожалению, настолько велика, что один визит Помпео не способен это переломить. Белоруссия зависит экономически сильно от России. К сожалению, она отдала РФ свою гуманитарную сферу в прошлые годы», — убежден собеседник ФАН.

Кроме того, на территории Белоруссии находятся и регулярные российские войска, добавил Корчинский.

«Эта зависимость крайне сильна. Внутренних сил для сопротивления России у них мало», — подчеркнул украинский националист.

По словам Корчинского, если Лукашенко собирается действовать против России с помощью своего бюрократического аппарата, к сожалению, ему не удастся этого сделать.

«Несмотря ни на что, Белоруссия будет определенное время находиться под влиянием России, пока Украина не станет настолько сильной, чтобы противостоять этому», — предположил украинский политолог.

Кроме того, особое внимание к Минску заставит США и ЕС забыть об Украине.

«Все, что происходит в мире, заставляет Запад обращать меньше внимания на Украину и украинские вопросы», — с горечью отметил Корчинский.

Дело в том, что Запад с самого начала не хотел заниматься проблемами Украины, пояснил он.

«Если бы Украина вдруг исчезла, все бы на Западе вздохнули с облегчением. Мы кроме себя никому не нужны. Может только в какой-то мере полякам, потому что мы стоим между ними и россиянами. Другие с радостью хватаются за любые вещи, которые могут отвлечь их от украинского вопроса», — констатировал собеседник ФАН.

Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях между Белоруссией и Соединенными Штатами.

«Период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — отметил белорусский лидер.

Президент Белоруссии также заявил, что официальный Минск хочет честных отношений с Российской Федерацией.