Путин раскрыл секрет долголетия и вечной молодости

Череповец, 4 февраля. Президент России Владимир Путин поделился рецептом вечной молодости. Российский лидер отметил, что развитие творческого мышления и постоянные тренировки мозга продлевают жизнь человека, а также значительно повышают ее качество.

«Чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится. И качество жизни улучшается. Это и молодость продолжает», — сказал глава государства в ходе встречи с представителями общественности в Череповце.

Рецепт вечной молодости от Путина pic.twitter.com/1sm4VRYxHZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020

Кроме того, в ходе встречи Путин прокомментировал предложенные им поправки к Конституции России. По его словам, за годы работы на посту главы государства он понял, что некоторые вещи функционируют не так, как должны. Однако конституционные поправки позволят исправить эти вещи.

«Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью», — пояснил Путин.

Напомним, 15 января глава государства выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное обсуждение инициативы, направленные на изменения политической структуры государства. Внесение поправок в Конституцию РФ позволит усилить полномочия Госдумы и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в РФ в жизни государства.