ВСУ понесли потери при попытке атаковать ДНР самодельными боеприпасами

Донецк, 4 февраля. Один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения при попытке выпустить самодельный боеприпас по позициям сил Донецкой Народной Республики (ДНР) в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе управлении Народной милиции ДНР.

По данным УНМ ДНР, самодельный боеприпас, изготовленный с использованием 82-миллиметровой мины, сдетонировал при попытке украинских силовиков открыть огонь из РПГ по позициям ДНР.

«Гранатометчик солдат Кучер погиб, еще двое боевиков — старший солдат Кучугурный и солдат Мелихов — получили ранения», — сообщили в УНМ ДНР.

Кроме того, в Донецке рассказали и о других небоевых потерях ВСУ, произошедших за минувшие сутки. За прошедший день один военнослужащий ВСУ подорвался на минах, еще один силовик получил ранение из-за неосторожного обращения с оружием.

Ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери украинских силовиков в Донбассе по итогам пяти лет превысили боевые. По словам экс-прокурора, с 2014 года 3 тысячи 379 украинских силовиков в Донбассе скончались от болезней. В результате боевых действий погибли 3 тысячи 31 человек. Кроме того, Матиос сообщил, что по небоевым причинам в Донбассе были травмированы 10 тысяч 718 силовиков, по боевым ― 11 тысяч 694 человека.