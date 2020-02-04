Мать Прохора Шаляпина показала «постельное» фото сына с канадской миллионершей

Москва, 4 февраля. Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова показала в социальных сетях совместное фото сына с новой возлюбленной — миллионершей из Канады.

Женщина обнародовала постельный снимок сына: на кадре Шаляпин сидит в обнимку со своей новой пассией в гостиничном номере. При этом сам артист особо не афиширует свои отношения, в его профиле в социальных сетях нет фотографией с новой возлюбленной.

Исполнитель уже около месяца назад уехал из России и сейчас активно путешествует по миру. В поездках его сопровождает 40-летняя женщина по имени Татьяна. Известно, что она владелица сети адвокатских компаний, в детстве переехала из России в Канаду. По словам источников Kp.ru, пара отдыхает на широкую ногу.

Путешествие по Тихому океану на круизном лайнере Royal Princess, где заметили пару, обошлось в семь тысяч долларов, также Шаляпина с новой избранницей видели в самом дорогом отеле Лос-Анджелесе — Astoria Beverly Hills, в котором стоимость номера люкс составляет около 80 тысяч рублей. Многие полагают, что прихоти Шаляпина оплачивает его новая возлюбленная.

В конце прошлого года Шаляпин назвал причину расставания с бывшей женой режиссера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой, по данным прессы, он состоял в романтических отношениях с весны прошлого года. По его словам, порой они слишком сильно играли чувствами на публику, а «настоящее счастье любит тишину».