Второй самолет ВКС РФ вылетел в Китай для эвакуации россиян

Москва, 4 февраля. Второй самолет ВКС РФ вылетел в китайский город Ухань для эвакуации россиян. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Второй самолет ВКС России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань КНР», — говорится в сообщении​​​.

На борту самолета находятся военные медики и специалисты оборонного ведомства по части вирусологии. С собой они везут современные средства диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимые медицинские препараты.

Ранее во вторник в китайскую провинцию Хубэй, где была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, отправился первый российский самолет.

Напомним, что о вспышке неизвестной ранее болезни власти Китая сообщили в конце прошлого года. Предположительно, источником стал рынок диких животных в городе Ухань. Вирус 2019-nCoV охватил уже более 20 стран. Пневмонией заражены свыше 20 тысяч человек, скончались 426 граждан. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы борьба с новой коронавирусной инфекцией была эффективной и как можно скорее дала положительный результат.