Депутат Морозов рассказал о «прозрении» Макрона по поводу отношений с Россией

Франция отказалась от безуспешных попыток изолировать Россию, так как только диалог с Москвой может принести Парижу результаты, заявил французский посол на Украине Этьен де Понсен. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, любые действия западных стран, направленные на изоляцию России, приводят только к тому, что «Европа страдает» из-за потери контактов с Москвой.

В интервью изданию «Громадьске» Этьен де Понсен объяснил, что политика дистанцирования от Москвы «не давала Парижу хороших результатов» — «годами не собирался «нормандский саммит», не было никакого прогресса». В результате французский президент Эммануэль Макрон начал уходить от конфронтации с Россией и решил «восстановить доверие» с российским лидером Владимиром Путиным.

«Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России <…>. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог», — заявил французский дипломат.

Однако де Понсен уверен, что власти Франции дальше будут поддерживать территориальную целостность Украины, а значит, Париж не признает воссоединение Крыма с Россией. По его словам, диалог должен быть «требовательным», «с четким соблюдением условий».

Как утверждает депутат Антон Морозов, со стороны президента Франции можно наблюдать уход от политики изоляции и определенное «прозрение» по отношению России как партнеру.

«Все-таки он недостаточно опытный политик и в свое время не сразу понял, что Россия — слишком большая и самодостаточная страна для того, чтобы пытаться ее каким-то образом изолировать, — рассказал Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей. — Все попытки изолирования России со стороны западных государств приводят лишь к тому, что мы начинаем развивать партнерство с другими государствами из стран Азии, Латинской Америки и Африки. В итоге страдает сама Европа, поскольку Россия была и остается самым крупным торгово-экономическим партнером европейских государств, в том числе и Франции. С этой страной у нас были особо теплые отношения даже во времена Запада и Востока, когда был Советский Союз. Поэтому то, что заявляет посол, совершенно обоснованно и отражает современные настроения в европейском обществе, которые внушают определенный оптимизм».

За последнее время можно увидеть, что в отношениях между президентом России и французским лидером установился высокий уровень доверия, говорит депутат.

«Отношения конструктивные, но при этом нужно понимать, что, к сожалению, европейские государства, в том числе Франция, зачастую не самостоятельны в принятии своих решений, и часто оглядываются на Вашингтон. При этом непредсказуемо, какая оттуда поступит команда», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Эммануэль Макрон объяснил, что возобновление диалога с Россией показало свою эффективность в урегулировании украинского кризиса. По его словам, с момента перезапуска отношений с Россией Франции и Германии удалось достичь продвижения за счет состоявшейся встречи в «нормандском формате».