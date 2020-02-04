Леонков считает, что Турция переняла опыт США по использованию ЧВК

Триполи, 4 февраля. Численность наемников в Триполи постоянно увеличивается, уже сейчас на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) выступает около 6 тысяч наемников. Об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари.

Несмотря на введенный в Ливии режим прекращения огня, ситуация в стране остается напряженной. Причиной ее стало иностранное вмешательство, в частности, Турции. Анкара поддерживает режим ПНС, вербуя для него сирийских террористов и направляя в Триполи как наемников.

Следует отметить, что турецкая сторона не только привлекает боевиков из Сирии, но и пользуется услугами подконтрольной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану ЧВК SADAT. Мисмари подчеркнул, что рост численности наемников в Ливии негативно сказывается на перемирии и мирном урегулировании конфликта в стране. Тем не менее, ЛНА готова подавить любые попытки террористов вести атаки и обстрелы.

Военный эксперт и аналитик Алексей Леонков в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил, что присутствие наемников усилит напряженность в Ливии.

«Турция хочет выступать как основной регулятор того, что происходит в Ливии. К тому же у Эрдогана есть карт-бланш от своего парламента на отправку туда своих войск. Как мы знаем, в процессе примирения сторон Турция тоже принимала участие, но, понятное дело, никакого результата они не достигли. Такая политика в любом случае приведет к усилению напряженности, обострению обстановки в Ливии, это повлияет на позиции сторон», — пояснил специалист.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что другие страны не раз применяли наемников в Африке. Такие действия приводили к смене режимов в ряде африканских государств.

«Если вспомнить, как применяются наемники... Например, как американцы активно использовали наемников в Африке — это приводило к смене режимов, смене курсов африканских стран. Свой вклад «дикие гуси», как их называли, внесли. Турция долгое время училась многому у США, поэтому ЧВК может также использоваться [в Ливии]», — добавил собеседник агентства.

Мисмари заявил, что Ливийская национальная армия не откажется от борьбы с террористами, в любой момент она готова силой ответить на атаки радикалов.