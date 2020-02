Песков признался, что не может смотреть на график младшей дочери «без внутренних рыданий»

Ещё немного и наша "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств" встретит вас в ДС "Мегаспорт"! Но уже сейчас мы хотим приоткрыть завесу Волшебства и Магии нашего Королевства! ✨???? Поэтому 14 декабря в 14.00 в ТРК Vegas Кунцево Алина Загитова, Пётр Чернышев, Татьяна Навка и другие герои нашей новой сказки ждут всех-всех!!! Вы сможете одними из первых увидеть фрагменты из шоу на льду "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств"! ???????????? #ТатьянаНавка #АлинаЗагитова #ПетрЧернышев #СпящаяКрасавица #ЛегендаДвухКоролевств #сказканальду #мюзиклнальду #нашешоу #волшебствональду #навкашоу #Vegas #VegasКунцево

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Dec 11, 2019 at 1:26am PST