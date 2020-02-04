Песков признался, что не может смотреть на график младшей дочери «без внутренних рыданий»

Москва, 4 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что день его младшей дочери Нади по нагрузкам фактически сопоставим с его рабочим днем, и признался, что не может смотреть на график девочки «без внутренних рыданий».
Наде 5 лет, она родилась в браке Пескова с известной фигуристкой и олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. В своем юном возрасте девочка уверенно стоит на люду и наравне со взрослыми выступает в ледовых шоу — в постановке «Спящая Красавица. Легенда двух королевств» она сыграла эльфа.
Представитель Кремля рассказал, что для достижения успехов в спорте дочь много тренируется, и из-за ее плотной занятости между родителями порой бывают споры.
«У дочки рабочий день фактически сопоставим с моим. Количество занятий и так далее. Я на это без внутренних рыданий смотреть не могу. Но Таня сама имела такое детство: все время профессионально тренировалась, будучи в спорте. И считает, что дочка должна так же тренироваться. Споры у нас по этому поводу, конечно, возникают. Я спорю, отстаиваю права ребенка. Хотя дисциплина — это всегда хорошо», — цитирует Пескова StarHit.
В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ» Навка говорила о том, что с сентября прошлого года маленькая Надя начала выходить на тренировки дважды в день. Чемпионка призналась, что волнуется за здоровье дочери, поскольку выдержать два шоу в день непросто даже для взрослого фигуриста.
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Из-за работы над ледовым шоу перед Новым годом Навка много работала и редко была с семьей. Песков отмечал, что это его расстраивало, но когда он увидел выступление жены, летающей над спортивной ареной, понял, что такая красота заслуживает тщательной подготовки.