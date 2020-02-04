Центральноафриканская республика – страна богатая природными ресурсами, алмазными, золотыми, урановыми и не только месторождениями. Но именно уран интересует активно развивающую ядерную промышленность Францию. Она всегда осознавала стратегическую важность присутствия в Африке, особенно в центре континента. Например, на территории нынешней Центральноафриканской республики раньше находилась французская колония Убанги-Шари, которая входила в состав Французской Экваториальной Африки. Впервые французы проникли туда в 1889 году, когда был основан военный пост Банги. Название Убанги-Шари пришло вместе с ними в 1894 году.



Впоследствии французскую колонию объединили с Чадом и переименовали в «Убанги-Шари-Чад», которая в 1910 году вместе с колониями Среднее Конго и Габон вошли в состав Федерации Французской Экваториальной Африки. С тех пор утекло много воды, Центральноафриканская республика уже давно существует на правах суверенного государства. Вот только Франция не поменяла отношения к африканским странам, в первую очередь к ЦАР.



И нашла выход – неоколониализм. Республика получила независимость сравнительно недавно, в 1960 году. Планировала активно развиваться и имела на то все шансы: богатые природными ресурсами земли и идею о развитии нового, прогрессивного государства. Однако уже к 2013 году ЦАР признали самой опасной точкой мира, которая стабильно занимает первенство в списке самых бедных стран. За последние десятилетия республика претерпела несколько гражданских войн. Не без помощи Франции.



Даже после обретения независимости ЦАР оставалась под мощным влиянием Парижа, который навязывал республике тесное сотрудничество. Фактически во главе африканской страны находились исключительно ставленники Франции. Они слепо потакали интересам французов, не смотрели по сторонам и не искали других партнеров. Все это продолжалось вплоть до последних президентских выборов, на которых победил Фостен-Арканж Туадера. Если же рассмотреть периоды правления его предшественников, искать «французский след» не придется, он очевиден.



Наглядным примером можно назвать эксцентричного диктатора 20 века, экс-президента Жана Беделя Бокассу, который руководил ЦАР с 1966 по 1979 года, последние годы в качестве императора. К власти его привели французы, но со временем Бокасса, подавляющий школьные митинги против формы оружием, стал для них репутационной проблемой. Бокассу подозревали в каннибализме, известны случаи, когда он скармливал идеологических врагов крокодилам.



Париж не мог себе позволить официально поддерживать дружеские отношения с кровавым диктатором, но и отказываться от бывшей колонии – тоже. В 1979 году Франция развернула вооруженную операцию «Барракуда», в результате которой ЦАР претерпела госпереворот: французы упразднили монархию и восстановили видимость республиканского правления. Это позволило им продолжать эксплуатировать ЦАР без осуждения со стороны.



Не оправдал ожиданий Франции и Анж-Феликс Патассе, которого также привели к власти, а потом свергли. Он продержался в президентском кресле с 1993 по 2003 год. В результате восстания на перефирии ЦАР, 15 марта 2003 республику потряс очередной переворот: к власти пришел новый французский ставленник Франсуа Бозизе. Повстанцы захватили столицу страны – Банги. И началась гражданская война.



ООН ввела в ЦАР войска, в рядах которых преобладали солдаты французского происхождения. В 2005 году в ЦАР прошли президентские выборы, Бозизе, невзирая на обещание уйти в отставку после перехода к гражданскому правлению, выдвинулся на них. И победил. Но конкурентов у него не было, Патассе запретили участвовать в голосовании, при этом выборы якобы прошли без нарушений. Позже представители уже правящей партии Бозизе «Национальная Конвергенция Ква На Ква» без труда заняли большинство мест в парламенте.



Гражданская война завершилась только в 2007 году заключением соглашения с повстанцами. И все как будто успокоилось. Но и Бозизе надолго в президентском кресле не удержался. Его подвела то ли жадность, то ли ответственность: экс-президент выразил недовольство по поводу нелегального вывоза урана из республики. И перекрыл воздух присутствующим не территории страны организациям. Они оказались французскими. Париж не простил – в 2013 году Бозизе свергли. Камнем преткновения стала, казалось бы, обычная французская компания AREVA, номинально даже не госкорпорация, а фактически – структура власти и кормилица Франции.



Елисейский дворец в этот период провел массу реформ в ядерно-энергетической программе, важнейшей для экономики страны. Французская электроэнергия стабильно превышает объем потребности государства на 20 процентов, хотя метрополия не обладает необходимым для того сырьем. Излишки экспортируют, доход от их продажи приносит французам порядка трех миллиардов евро ежегодно.

