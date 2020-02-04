После скандала в 2007 году, когда Бозизе помешал Франции свободно и беспрепятственно выводить мимо бюджета страны природные ресурсы, ситуация в ЦАР заметно ухудшилась. Прозрев, Бозизе признал, что ЦАР для Франции не более чем площадка для выкачки необходимых ресурсов, а разрешать проблемы республики придется ему.
Недовольство лидера африканской страны вынудило Францию официально прекратить разработку уранового рудника «Бакума». И осложнило налаженный процесс нелегального вывода металла. Но на помощь метрополии пришел дружественный Чад, в ситуацию вмешалась Селека. Руками боевиков и чадских наемников был свергнут Бозизе. Они же захватили месторождение и обеспечили французам «крышу». Благодаря боевикам с 2013 по 2018 год AREVA продолжала эксплуатировать ЦАР, несмотря на официальное закрытие. Сейчас никакой отчетности о деятельности (материал по ссылке удален – прим.ред.)
французской группы и Uramin в ЦАР нет.
Официально компании ушли (материал по ссылке удален – прим.ред.)
из ЦАР в промежутке между 2012 и 2013 годом. Тем не менее в том же 2013-м независимые европейские журналисты рассказали
о переброске французских силовиков в ЦАР из-за урана. В это же время СМИ сообщали
о захвате рудника группировкой FPRC, которая образовалась после распада Селеки в 2013 году. Вполне возможно, что добыча металла не останавливалась и вовсе. Что происходит на занятой бандитами территории достоверно не знает никто, кроме французов и членов группировки.
После атаки боевиков сотрудники Orano, так называется завод AREVA в ЦАР, обратились
к французскому правительству за «наиболее подходящим решением» инцидента. Но материнская AREVA и правительство Франции публично комментировать ситуацию не сочли возможным. Подставляться под такой мощный репутационный удар, признать существования того, чего не существует ни на одной хоть сколько-нибудь официальной бумаге, в Париже не захотели.
Помимо этого промаха, есть еще один. И даже более несуразный: присутствие французов на месторождении подтверждает документ
Wikileaks, опубликованный в 2016 году: «О нарушении правовых, социальных, финансовых и экологических обязательств AREVA на урановом руднике в Бакуме. Нарушений там и правда было много, французы эксплуатировали труд обнищавшего населения, необразованных людей, которые не понимали, что отсутствие специального снаряжения во время таких работ равноценно смерти. И никаких денег они за работу не увидели бы, потому что в живых надолго не задержались бы. Это лишний раз свидетельствует о том, что французы продолжили добычу урана в Бакуме после официального закрытия.