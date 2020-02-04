Виноградов отреагировал на идею Роскосмоса смягчить требования к кандидатам в космонавты

Москва, 4 февраля. Снижение некоторых требований к кандидатам в отряд космонавтов допустимо, при этом часть из них необходимо ужесточить. Такое мнение выразил Герой России Павел Виноградов, отреагировав на идею Роскосмоса смягчить критерии отбора.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмос ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов по вопросу снижения требований к кандидатам «в пределах разумного». Если не смягчить критерии отбора, Роскосмосу «еще долго придется отбирать суперменов», добавил он.

Виноградов считает, что некоторые требования к претендентам действительно стоит сделать проще, например, по части медицины. При этом в чем-то, по его словам, их нужно и усилить, поскольку иногда космонавтами хотят стать те, кто не получил должное образование.

Герой России уверен, что далеко не каждый может полететь в космос.

«Каждый ли человек залезет на Эверест на восемь тысяч метров?» — задался он вопросом в интервью «Пятому каналу».

Напомним, что Роскосмос в 2012 и 2018 годах провел два открытых отбора и выделил на них 16 кандидатов в отряд космонавтов. Как уточнили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), основным препятствием для претендентов два года назад стали проблемы со зрением. Специалисты связали такой показатель с ростом использования персональных компьютеров и различных девайсов.

Третий открытый набор в отряд космонавтов начался летом прошлого года и продлится до предстоящего июня. Ожидается, что в итоге будут отобраны четыре кандидата в космонавты.