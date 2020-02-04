Куртов заявил, что Запад фальсифицирует историю, пытаясь выставить Россию «агрессором»

Москва, 4 февраля. Испанская газета АВС опубликовала статью, автор которой утверждает, что России якобы удалось одержать победу над Францией в Отечественной войне 1812 года благодаря суровым морозам.

В западных СМИ регулярно появляются материалы, которые ставят под вопрос военные успехи России. Западные журналисты пытаются убедить своих читателей, что главной причиной военных побед России являются климатические условия. В частности, журналисты испанской газеты АВС утверждают, что главной причиной поражения французов в войне 1812 года стали сильные морозы.

По словам испанских журналистов, оловянные пуговицы на мундирах французских солдат рассыпались из-за сильных русских морозов, делая невозможной нормальную эксплуатацию военной формы. По их мнению, это стало одним из ключевых факторов поражения Наполеона в России.

Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов отметил, что данная версия уже давно муссируется западными пропагандистами, однако большая часть сражений между русскими и французскими войсками проходили в теплое время года. По его словам, пуговицы можно с легкостью заменить веревкой или другими подручными средствами.

Кроме того, испанские журналисты утверждают, что у французских солдат не было зимней формы. Куртов отмечает, что французам было известно о суровой русской зиме еще до вторжения в Россию. Кроме того, французские солдаты грабили местное население, что давало возможность заполучить теплые вещи.

«Французы осуществляли массовые грабежи. Можно же было решить проблему снабжения армии теплыми вещами. Дело не только в ошибках логистики, но и в том, что боевой дух русской армии и полководческий талант был выше, чем, как оказалось, у французов. Одежда — не самое важное», — пояснил историк.

Куртов отметил, что подобные публикации западных СМИ являются элементом информационной войны против России. Он также напомнил, что в настоящее время США активно перебрасывают свои военные силы к границам России, а также размещают системы противоракетной обороны, передает «Слово и Дело».

«Если изобразить, что наша страна на протяжении всей своей истории угрожала европейским странам, то это, с точки зрения американцев и заинтересованных политиков Европы, будет облегчать возможности милитаризации их внешней политики по отношению к России», — резюмировал эксперт.

Он также добавил, что Запад давно использует тактику переписывания истории в рамках информационной войны против России. Западные историки и журналисты откровенно искажают исторические факты, пытаясь выставить Россию «агрессором».