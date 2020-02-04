Путин выразил надежду на скорейшую победу над коронавирусом

Череповец, 4 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом. Глава государства выразил надежду, что Китай с честью выйдет из ситуации с распространяющимся заболеванием.

«Я очень рассчитываю, что и сейчас, и наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается», — заявил Путин на встрече с представителями общественности в Череповце.

Президент РФ подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы борьба с новой коронавирусной инфекцией была эффективной и как можно скорее дала положительный результат.

Путин отметил, что в России есть хорошая школа эпидемиологов. Российские специалисты и институты уже доказали свою эффективность в борьбе с лихорадкой Эбола.

«То, что мы первые создали препарат против лихорадки Эбола, он самый эффективный оказался, это результат работы этой школы», — напомнил Путин.

Первая вспышка неизвестной ранее болезни была зафиксирована в декабре 2019 года в провинции Хубэй, предположительно, на рынке диких животных в городе Ухань. Всего вирус охватил 22 страны, в числе которых и Россия. В РФ первые случаи заражения произошли в Тюменской области и Забайкальском крае. Состояние двух заболевших пневмонией 2019-nCoV медиками оценивается как удовлетворительное.

По последним данным, жертвами коронавируса стали 428 человек, выздоровели 665 человек. Врачи подтвердили случаи инфицирования у более чем 20 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Китай закупает препарат российского производства, чтобы проверить его эффективность в борьбе с заболеванием. Кроме того, сообщалось, что Минздрав России готовится к возможной вспышке вируса в стране, уже приняты дополнительные меры безопасности.