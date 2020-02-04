Путин обсудит с кабмином реализацию поручений по итогам послания к Федеральному собранию

Москва, 4 февраля. Президент РФ Владимир Путин обсудит с правительством реализацию поручений по итогам послания главы государства к Федеральному собранию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Совещание президента с кабмином состоится 5 февраля. С докладами выступят премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Также участники заседания рассмотрят ряд текущих вопросов.

Напомним, Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию 15 января. Глава государства озвучил ряд инициатив, направленных на улучшение демографической ситуации и повышение уровня жизни россиян. Кроме того, Путин выступил с предложением внести некоторые поправки в Конституцию РФ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал послание президента к Федеральному собранию наиболее важным событием января.