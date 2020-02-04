Путин рассказал решить ситуацию с финансированием образовательных программ

Вологда, 4 февраля. Президент России Владимир Путин призвал снять ограничения, которые не позволяют региональному и местному бюджету напрямую финансировать образовательные программы. С таким заявлением глава государства выступил на встрече с представителями общественности в Череповце.

Представитель общественности рассказал главе государства о трудностях, которые возникают в межбюджетных отношениях, когда у местных и региональных бюджетов нет возможности оказывать прямую поддержку федеральным университетам, инфраструктурным проектам и образовательным программам даже при заинтересованности.

«Почему они этого не могут делать? Для меня совершенно непонятно... это важно не только для Федерации, это важно для региона, потому что готовит кадры для развития экономики в регионе. Почему не поддержать? Такие ограничения есть, они являются необоснованными и должны быть сняты», — сказал российский лидер.

По словам президента России, подобного рода сложности появляются не только в области науки и образования, но и в других сферах.

Глава государства ранее рассказал общественникам о примерных основных образовательных программах (ПООП). Забавная аббревиатура вызвала смех у находившихся в зале участников встречи.