Путин назвал правильным референдум Ельцина о доверии президенту

Череповец, 4 февраля. Без референдума 1993 года о доверии главе государства и поддержки на нем президента Бориса Ельцина в России наступили бы хаос и гражданская война. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе встречи с представителями общественности в Череповце он отметил, что в 1993 году в стране был «очень острый политический кризис», который привел к вооруженным столкновениям в столице и гибели людей.

«В этих условиях президент Ельцин принял решение провести всенародное голосование, тоже референдум, о доверии к себе. И я думаю, что он поступил правильно абсолютно. И очень хорошо, что люди приняли в нем активное участие. И еще лучше, что они поддержали президента», — сказал он.

По словам Путина, в противном случае миллионам российских граждан грозили тяжелейшие последствия.

Напомним, Путин во вторник прибыл в Череповец с рабочим визитом для обсуждения с представителями общественности вопросов подготовки кадров для экономики и социальной сферы.

Ранее глава государства был в Череповце шесть лет назад. Он посетил металлургический комбинат и провел в городе заседание президиума Госсовета.