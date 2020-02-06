Политолог Ушаков назвал Facebook и Twitter орудиями пропаганды, действующими против России

Западные социальные сети, в том числе Facebook, Twitter, а также видеохостинг YouTube — это фактически агенты влияния США, в открытую действующие в нашей стране. Такое мнение высказал политолог, журналист-расследователь, главный редактор издания «Журналистская правда» Сергей Ушаков. Беседа состоялась в кулуарах пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей, тема которой звучала так: «Ходорковский купил российскую оппозицию».

«Деструктивное влияние американских соцсетей и других западных интернет-ресурсов — это серьезная проблема, причем не только российская, но и общемировая, — отметил Ушаков в комментарии Федеральному агентству новостей. — В 1990-е годы никто даже в кошмарном сне не мог предположить, что люди сами, добровольно, будут отдавать кому-то собственные персональные данные, однако сейчас, посредством соцсетей, происходит именно это».

При этом западные соцсети не только воруют данные россиян и отказываются выполнять российские законы, но также устанавливают собственные цензурные правила, направленные против граждан РФ, продвигающих патриотическую повестку, отмечают эксперты.

«Только что в Twitter «отстрелили» меня и мое сообщество с десятками тысяч просмотров, — поделился Ушаков. — Считаю, что все это звенья одной цепи, единый пропагандистский аппарат, который действует против нашей страны. С одной стороны — этот аппарат накачивает деньгами (беглый олигарх Михаил) Ходорковский через нашу так называемую оппозицию. С другой — Запад, в первую очередь США продвигают свои разрушительные идеи через соцсети и другие интернет-ресурсы».

Это понимают многие, в том числе на Западе, поэтому некоторые объединения, например, в Европе, испытывающие давление со стороны местных властей, предпочитают пользоваться российскими интернет-ресурсами, в частности, социальной сетью «ВКонтакте», отметил собеседник ФАН.

«Они там на Западе смотрят на нас, как на дикарей, которые, дескать, без США ни в чем не могут обойтись. Но мы никакими дикарями не являемая. У нас есть свои поисковики и свои соцсети, которые во многом удобнее и безопаснее американских. Многие европейские объединения, которые испытывают у себя на родине давление, например, евроскептики, сидят у нас во «ВКонтакте», либо в Telegram», — отметил Сергей Ушаков.

Тот факт, что Telegram «русский» только по фамилии своего владельца (гражданина РФ Павла Дурова), и что этот ресурс был в свое время заблокирован Роскомнадзором, эксперта не смущает.

«Я вообще думаю, что Дуров — это русский шпион», — то ли в шутку, то ли всерьез сказал политолог.

Отметим, несколько дней назад Роскомнадзор завел административное дело на Facebook и Twitter за нарушение этими компаниями российского законодательства. РКН сделал это после соответствующего требования, направленного в адрес ведомства президентом Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), главой комитета по СМИ Общественной палаты Александром Малькевичем.

Facebook и Twitter не предоставили в установленный срок сведения о переносе персональных данные россиян на серверы, находящиеся на территории РФ, как того требует российское законодательство. За нарушение соответствующей статьи административного кодекса владельцам ресурсов грозит штраф до шести миллионов рублей.

В декабре 2018 года Роскомнадзор потребовал, чтобы Twitter и Facebook хранили данные россиян на территории РФ, однако вразумительных ответов на это законное требование получено так и не было. Однако американские соцсети тогда отделались чисто формальными штрафами.

В 2016 году за отказ перенести данные российских пользователей на территорию РФ по требованию Роскомнадзора была заблокирована соцсеть LinkedIn.