Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у РФ по мировым ценам

Минск, 4 февраля. Белоруссия готова покупать у России нефть по мировым ценам, однако Москва настаивает на премиях сверх этого. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Говоря о поставках энергоресурсов, глава государства уточнил, в чем, по его мнению, состоит суть разногласий.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — заявил Лукашенко.

В Москве, однако, на такой вариант не соглашаются и продолжают настаивать на значительных премиях компаниям сверху за поставку нефти в Белоруссию, передает Infox.ru слова президента.

Лукашенко добавил, что Минск не просит у Москвы кредитов, а предлагает сотрудничество.

Россия в начале года приостановила поставки нефти в Белоруссию ввиду того, что истек срок соглашения между странами. Представители государств не смогли договориться по тарифам на транзит российской нефти через территорию республики.

Лукашенко впоследствии сообщил, что власти страны ведут переговоры насчет закупки ресурса с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Саудовской Аравией и США. Тем не менее многие эксперты, например, глава «Центра изучения внешней политики и безопасности» Андрей Русакович, считают, что Минск все равно не сможет отказаться от российской нефти. Причиной тому и ценовой фактор, и устойчивые связи, и логистика поставок.

Отметим, что заявление о поставках нефти Лукашенко сделал в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 7 февраля.