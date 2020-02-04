Компания «Уральские авиалинии» объяснила отказ провозить граждан СНГ из Китая

Москва, 4 февраля. Отечественный перевозчик «Уральские авиалинии» с текущего месяца имеет право перевозить из Китая только граждан Российской Федерации. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе авиационной компании.

По информации пресс-службы «Уральских авиалиний», в понедельник граждан СНГ действительно не пустили на борт пассажирского лайнера. Представители авиакомпании уточнили, что в связи с постановлением Кабмина России об ограничении авиационного сообщения с КНР «Уральские авиалинии» приостановили регулярные рейсы из РФ в КНР и в обратном направлении, сообщает РБК.

В компании уточнили, что граждане СНГ могут связаться со службой поддержки, чтобы вернуть средства за приобретенные билеты. Тем, кто уже обратился, вернули всю сумму, пишет Deita.ru.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что на борт самолета «Уральских авиалиний», следовавшего рейсом Сяньян — Екатеринбург, не пустили 70 граждан СНГ.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового вида коронавируса в городе Ухань. Заболевание быстро распространилось в другие провинции и даже за пределы КНР. Согласно последним данным, новым типом коронавируса — 2019-nCoV — заразилось более 17 тысяч человек, свыше 420 скончалось.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне подписал план по борьбе с распространением коронавируса.