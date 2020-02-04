В ДНР предупредили, что Зеленский рискует вызвать гнев Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский оказался между республиканским молотом и демократической наковальней. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Внутриполитическая борьба

Украина не согласилась преследовать политического оппонента американского президента Дональда Трампа, но республиканцы, вероятно, готовы это сделать сами. Об этом пишет Washington Post.

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора Трампа с Зеленским. Разговор состоялся 25 июля. Именно эта телефонная беседа и послужила поводом для начала процедуры импичмента президента США. При этом оппоненты американского лидера обвиняют его в том, что он якобы просил помощи Украины для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп в свою очередь отрицает все обвинения.

Как пишет Washington Post, Киев так и не сделал заявлений, которых от него якобы требовал Дональд Трамп. Однако благодаря помощи некоторых республиканцев в конгрессе, он все же достиг своей изначальной цели: «абсолютно безосновательно замазать Байдена грязью», обвиняет президента издание.

«Есть гора доказательств того, что поведение Байдена было вредно для США», — написал в Twitter сенатор Линдси Грэм.

«Партийные собрания в Айове пройдут в следующий понедельник. И мне действительно интересно посмотреть, повлияет ли нынешняя дискуссия на избирателей в штате и на тех, кто ходит на партийные собрания демократов. Будут ли они поддерживать вице-президента Байдена на данном этапе?» — заявил сенатор-республиканец Джонни Эрнст.

«И тогда ему не позавидуешь»

Как отметил Владислав Бердичевский, Владимир Зеленский оказался между республиканским молотом и демократической наковальней.

«Украинская тема волею судеб оказалась втянутой в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах. Демократическая партия инициировала импичмент президенту Дональду Трампу после обнародования записи его телефонного разговора с Зеленским. Дональд Трамп со своей стороны намерен использовать материалы, связанные с участием украинской власти в предыдущих президентских выборах. В этой ситуации Зеленский и его команда оказались между молотом и наковальней», — пояснил Владислав Бердичевский.

По мнению политика ДНР, урок с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который поддержал только кандидата от демократической партии, не прошел для Киева даром. Теперь официальная позиция Украины — поддерживать обе партии. Однако в случае победы Трампа Зеленский рискует вызвать гнев своего сюзерена, уверен депутат.

«Ведь это именно из-за записи телефонного разговора с Зеленским разразился скандал. Майк Помпео дал понять президенту Украины, что нужно бороться с коррупцией. А главный коррупционер на Украине по мнению Трампа — это Джо Байден, основной соперник на грядущих президентских выборах. Судьба Порошенко показала, что Дональд Трамп очень хорошо помнит тех, кто поддерживал его конкурентов. Вероятность победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США достаточно велика, и тогда Зеленскому не позавидуешь», — заключил Владислав Бердичевский.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Зеленский, согласившись с Трампом по поводу того, что немецкий канцлер Ангела Меркель мало делает для Украины, оскорбил правительство Германии. Дипломатические усилия Берлина в телефонном разговоре Зеленского с Трампом к недовольству ФРГ не были оценены.