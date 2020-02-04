Шутка Путина о ПООПах рассмешила общественников на встрече в Череповце

Череповец, 4 февраля. Президент РФ Владимир Путин рассказал о примерных основных образовательных программах (ПООПах) на встрече с общественниками в Череповце. Забавная аббревиатура рассмешила участников встречи.
Путину сообщили о проблемах в нормативной документации при подготовке учащихся вузов по целевому направлению. Президенту рассказали, что в государственных образовательных стандартах есть ссылки на ПООПы, которые, оказавшись в стандарте, становятся единообразными. У главы государства уточнили, можно ли «вытащить эти ПООПы из стандартов» и сделать их примерными рекомендациями.
«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать», — ответил Путин с улыбкой.
Замечание Путина про ПООПы оживило встречу с общественниками в Череповце.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020
Можно ли их вытащить, спросили у президента.
«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», - ответил он.
*Вы наверняка знали, но ПООПЫ - примерные основные образовательные программы. pic.twitter.com/yPv0FacJWN
Президент пояснил, что примерные основные образовательные программы носят рекомендательный характер. Эти рекомендации были подготовлены специалистами высокого класса, чтобы дать ориентиры сотрудникам учебных заведений.
«Но никакие контрольно-надзорные проверяющие органы не имеют права, ссылаясь на эти рекомендации, требовать их точного выполнения», — подчеркнул Путин.
По словам президента, в данной сфере сложилась неверная правоприменительная практика, чего он не ожидал. Глава государства указал, что на встрече присутствует министр, который должен отреагировать на проблему и внести соответствующие поправки в эту практику.