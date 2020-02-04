Шутка Путина о ПООПах рассмешила общественников на встрече в Череповце

Череповец, 4 февраля. Президент РФ Владимир Путин рассказал о примерных основных образовательных программах (ПООПах) на встрече с общественниками в Череповце. Забавная аббревиатура рассмешила участников встречи.

Путину сообщили о проблемах в нормативной документации при подготовке учащихся вузов по целевому направлению. Президенту рассказали, что в государственных образовательных стандартах есть ссылки на ПООПы, которые, оказавшись в стандарте, становятся единообразными. У главы государства уточнили, можно ли «вытащить эти ПООПы из стандартов» и сделать их примерными рекомендациями.

«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать», — ответил Путин с улыбкой.

Замечание Путина про ПООПы оживило встречу с общественниками в Череповце.



Можно ли их вытащить, спросили у президента.



«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», - ответил он.



*Вы наверняка знали, но ПООПЫ - примерные основные образовательные программы. pic.twitter.com/yPv0FacJWN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020

Президент пояснил, что примерные основные образовательные программы носят рекомендательный характер. Эти рекомендации были подготовлены специалистами высокого класса, чтобы дать ориентиры сотрудникам учебных заведений.

«Но никакие контрольно-надзорные проверяющие органы не имеют права, ссылаясь на эти рекомендации, требовать их точного выполнения», — подчеркнул Путин.

По словам президента, в данной сфере сложилась неверная правоприменительная практика, чего он не ожидал. Глава государства указал, что на встрече присутствует министр, который должен отреагировать на проблему и внести соответствующие поправки в эту практику.