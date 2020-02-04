Работаем, братья! Роман Носиков сочинил новую преамбулу к Конституции РФ

Предложив реформу конституции, Владимир Путин открыл не ящик Пандоры, а целые врата темницы для титанов ума, которые томились, не имея возможности поковыряться в чем-нибудь достойном себя. И теперь, похватав стилусы, понадергав перьев из ближайших гусей, они понеслись творить, затаптывая по дороге менее титанических, но столь же амбициозных философов.

Чего я только не узнал о нашей конституции за последнее время. Каких только пожеланий и формулировок не прочитал.

Тут тебе и пожелание закрепить в основном законе ведущую роль русского народа. И отдельно — роль России как победительницы во Второй мировой войне. И к ним же — право на аннексию частей окружающих государств. И определение семьи как союза мужчины и женщины. И чтобы обязательно про Бога что-то было. И право русских на репатриацию. Но чтоб никакого неравенства…

Я вообще-то консерватор — наверное, как большинство православных. И не люблю трогать важные тексты. Чем дольше их не трогаешь, тем лучше приходится вникать в написанное. А вникать — чрезвычайно полезное занятие. Но поднявшийся ажиотаж с летящими из потенциальных авторов перьями не смог оставить меня в стороне от дискуссии.

Дом для русских — это хорошо. А для каких русских? Для всех? То есть для потомков 15-го кавалерийского корпуса СС, армии Власова и их потомков, разделяющих идеи дедов, — тоже? Или нет? Или нам нужны не любые русские?

Упоминание Бога в конституции — это хорошо. А если человек не верит в Бога, то он не может быть нашим согражданином? Или может, но другого сорта?

Закрепить роль России как победительницы во Второй мировой — это полезно. Для чего? Чтобы другие не смели сомневаться? Это как выписать самим себе орден. Или смысл наследования Победы — в чем-то другом?

Уважаемые читатели!

Я заранее прошу у вас прощения за то, что сейчас сделаю. Я не страдаю манией величия, и у меня нет иллюзии относительно масштабов моих талантов. Поэтому прекрасно понимаю, что нижеприведенный текст предлагаемой мною преамбулы к Конституции РФ не будет совершенен: наверняка найдутся лучшие варианты. Но оставаться в стороне в тот момент, когда основной закон моей Родины перетягивают, как пододеяльник, симпатичные и несимпатичные мне сограждане, показалось мне формой брезгливого дезертирства.

Поэтому я все же прошу прочесть мой текст. Возможно, какие-то идеи из него все же покажутся полезными.

«Мы, люди и народы России, осознавая общность собственной судьбы на этой земле, веря в Бога или исходя из нерелигиозного убеждения в особом человеческом предназначении, стремясь осуществлять основное право и обязанность быть людьми и развивать человечность: творить, любить, познавать истину, продолжать жизнь и защищать ее, ценить, отстаивать и утверждать свободу и суверенитет, правду и справедливость, — являясь потомками победителей в Великой Отечественной войне против фашизма, давших нам жизнь своими кровью и потом, принимая ответственность перед собой и человечеством за продолжение их дела, в том числе за потомков и наследников победителей, единых с нами, отвергая старые распри ради общего будущего, движимые любовью, товариществом и доверием друг к другу, утверждая единство с теми, кто уже ушел из жизни, и с теми, кто еще не родился, вручаем друг другу наши судьбы, жизни наших потомков, честь наших предков, объявляем себя единой нацией России и утверждаем этот Высший и Основной закон.

Торжественно клянемся: чтить права, свободы и достоинство друг друга, защищать друг друга перед лицом опасности, соблюдать принятый нами Закон, защищать Родину и заботиться о ней и друг о друге, нести с честью звание гражданина России, не позволяя ее умаления, справедливо карать и принимать кару за нарушение данного слова.

Работаем, братья!»

Как видите, я попытался взять все изложенные выше пожелания к конституции и с их помощью не дать крен в одну из сторон — а уравновесить ими друг друга, оставив нетронутым сами суть и смысл.

То есть мы станем домом для русских. Но не для предателей. И мы станем домом для тех потомков сограждан наших предков, кто не отступил от нас и наших идей. Мы верим не только в Бога, но и друг в друга. Я сделал упор на людях и звании человека, которое приходится заслуживать огромным трудом в течение всей жизни и нашей способности помочь друг другу в этом труде.

Мы — нация Серафима Саровского и Игоря Курчатова, Александра Невского и Георгия Жукова, имама Шамиля и Иосифа Сталина, Николая Гумилева и Луки Войно-Ясенецкого, Ивана Грозного и Юрия Гагарина, Минина, Пожарского и Пушкина, Вавилова, Вернадского и Королева, Романа Филиппова и Магомеда Нурбагандова.

Мы — братья. Мы — работаем. Мы идем на солнце вдоль рядов кукурузы.

Мы — сложны и противоречивы. В этом не только наши проблемы, в этом наша сила и величие.

А возможно, случится и так, что именно мы станем единственными наследниками еще и Джека Лондона, Хемингуэя и Шекспира.

На этом позвольте мне прекратить дозволенные речи и предложить вам комментировать текст, внося поправки и дополнения.