Гончаренко оконфузился в ПАСЕ, попытавшись «уколоть» Толстого сравнением с классиком

Киев, 4 февраля. Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко попытался «уколоть» вице-президента организации, руководителя российской делегации Петра Толстого его родственными связями с русским классиком Львом Толстым, но в итоге оконфузился. Об этом депутат Гончаренко рассказал в эфире украинского 5 канала.

По словам украинского депутата Рады, он хотел использовать «литературную метафору» при помощи произведения русского писателя.

«Выступая в сессионном зале ПАСЕ, я вспомнил другого великого россиянина Льва Толстого, который действительно великий писатель. У него есть роман «Анна Каренина». Я там привел пример, как Анна Каренина там разрывается, так и ПАСЕ разрывается между европейскими ценностями и российскими деньгами», — рассказал он.

По словам Гончаренко, после него выступал Петр Толстой, который назвал его «Анной Карениной».

Ранее депутат Рады Владимир Арьев заявил, что ситуация в ПАСЕ сильно изменилась, поскольку делегация Украины больше не может добиться введения новых антироссийских рестрикций.

Делегация РФ в ПАСЕ весной 2014 года из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, а также участвовать в наблюдательных миссиях. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий Москвы, но тогда антироссийские санкции только усиливались. В ответ РФ сообщила об отказе работать из-за сложившейся ситуации и в последующие годы перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Летом 2019 года участники сессии ПАСЕ ратифицировали резолюцию, которая подтверждает полномочия РФ в полном объеме.