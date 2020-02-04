В ДНР прогнозируют мощный экономический кризис на Украине

Украину накроет мощный экономический кризис; при этом никто в здравом уме не будет инвестировать в государство, в котором идет гражданская война. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики, доктор экономических наук Роман Лепа.

Лавина инвестиций

Экономические реформы на Украине создали все предпосылки для того, чтобы страну «накрыла лавина» иностранных инвестиций. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский на Украинско-турецком бизнес-форуме, который также посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Ликвидация административных барьеров, расширение прав ведения хозяйства, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единственной целью: Украину должна накрыть лавина инвестиций как внешних, так и внутренних», — заявил Зеленский.

Украинский лидер напомнил, что в стране все еще идет процесс внедрения прозрачного рынка земли. Это якобы должно сделать украинскую землю еще более привлекательной для иностранных инвестиций. И пусть иностранцы не будут иметь возможности купить землю, но смогут инвестировать в переработку аграрной продукции, добавил Владимир Зеленский.

«Мы живем в эпоху активных действий. Нерешительность или недальновидность порождают упущенные возможности. Не теряйте их и инвестируйте в Украину. Не только в недвижимость, производство или товары. Инвестируйте в украинцев, и это даст невероятные результаты. Я приглашаю всех к активному сотрудничеству, чтобы совместно творить новую историю успеха нашего с вами сотрудничества, сотрудничества наших государств», — заявил Зеленский.

Мощный кризис

Как отметил депутат Нарсовета ДНР Роман Лепа, Украину накроет лавина экономического кризиса.

«Мечты Владимира Зеленского о лавине инвестиций для Украины ничем не обоснованы. Президент и его окружение пребывает в иллюзиях об устройстве экономики. Зеленский говорит об инвестициях в то время, когда ведущие экономические эксперты все громче предупреждают о приближении глобального кризиса. Экономическая модель, основанная на Бреттон-Вудских институтах, подходит к своему концу. Это приведет к значительному падению мировой экономики», — уверен Роман Лепа.

В этих условиях, считает политик, делать рискованные инвестиции в государство, в котором продолжается вооруженный конфликт, никто из серьезных инвесторов не будет. А вот на коррупционной основе получить сверхприбыли желающих найдется более чем достаточно.

«Поэтому продажа украинской земли и легализация азартных игр принесет больше денег коррумпированным украинским чиновникам, чем государственному бюджету. В результате украинцы окажутся перед лицом экономической катастрофы полностью беззащитные и ограбленные командой Зеленского», — заключил Роман Лепа.

Ранее Роман Лепа выразил мнение, что украинская политика евроинтеграции столкнулась с неразрешимыми противоречиями. Украинское правительство просто занимается развалом экономики, придумывая различные и не очень убедительные предлоги.