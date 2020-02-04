Новый посол США в РФ Салливан вручит Путину верительную грамоту

Москва, 4 февраля. Президент России Владимир Путин 5 февраля примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — говорится в сообщении.

В частности, верительную грамоту вручит новый посол США в России Джон Салливан. Его кандидатуру на этот пост выдвинул осенью прошлого года американский президент Дональд Трамп, а в декабре Сенат США утвердил ее.

Салливан с 2010-го по 2016 года был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака, а с 1 по 26 апреля 2018 года исполнял обязанности госсекретаря Штатов, пока на эту должность не утвердили Майка Помпео.

Как уточняли в американской дипмиссии, его цель — расширить деловые и торговые связи между РФ и США, а также решить ряд задач американской внешней политики. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечал, что Салливан «не плетет интриги, а следит за буквой закона».

Ранее стало известно о том, что 7 февраля президент России встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Детали предстоящих переговоров пока неизвестны, но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что они пройдут на территории России.