Затулин: Нельзя травмировать русский народ отсутствием упоминания о нем в Конституции РФ

Депутат Госдумы Константин Затулин внес на рассмотрение поправку о включении в преамбулу Конституции РФ понятия «русские». В ходе интервью корреспонденту Федерального агентства новостей первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рассказал, почему «определяющая роль» русского народа, «сформировавшего нынешнюю реальность», должна быть отражена в основном законе страны.

Как объясняет Затулин, он не перечисляет другие народы в своем варианте преамбулы, но указывает, что русские в союзе с другими братскими народами объединились во многонациональный народ Российской Федерации. По его мнению, такая трактовка не нарушает базовых принципов конституции о равноправии народов.

«Мой государственный и политический опыт говорит, что я вряд ли добьюсь успеха, если буду радикально перекраивать статьи конституции для того, чтобы выразить свою мысль. Все это нужно минимизировать, но при этом сохранить значение поправки, — сказал Затулин. — В пояснительной записке я несколько раз подчеркиваю, что мое предложение никак не задевает всех других участников российского самоопределения, — другие нации и народности. Конституция на всем своем протяжении неоднократно возвращается к вопросу о равноправии всех граждан Российской Федерации перед законом и отсутствию какого-либо национального предпочтения».

Наряду с краями, областями и городами федерального значения субъектами федерации являются национальные автономии. При этом эти автономии всегда содержат название тех народов, которые принято называть титульными, поясняет Затулин.

«Русские нигде в конституции не упоминаются. Единственное место в конституции, где слово «русский» присутствует, — это глава о государственном русском языке. Очень многие люди бились, чтобы, сохраняя мысль о базовом принципе равноправия, все-таки отразить непреложный факт, что Россия без русских существовать не может. Россия является наследником всех прежних государственных образований, в которых русские всегда играли определяющую роль. Эта роль не может быть использована во вред другим народам, но она должна быть признана. Она признана на уровне общественного восприятия, но никак не отражена в конституции. Первые слова преамбулы — это то место, где следует об этом вспомнить. Таким образом, нужно отдать дань уважения тому народу, который сформировал нынешнюю реальность. Нельзя травмировать русский народ отсутствием всякого упоминания о нем в базовом законе страны», — подчеркнул собеседник ФАН.

Затулин выразил уверенность, что в случае внесения поправки в конституцию конфликты на национальной почве в России вряд ли возможны.

«На каком основании они могут возникнуть, если я народы называю братскими. Я дальше вношу поправку в последующие слова, применяя слово «соединенный», а не «соединенные», как сейчас в конституции. Нужно подчеркнуть, что «соединенный общей судьбой на своей земле» относится именно к многонациональному народу, а не к одним только русским. Я делаю это специально, чтобы избежать всяких упреков в том, что в моем предложении есть национальная исключительность», — отметил депутат.

Парламентарий напоминает, что не только он выразил пожелание внести изменения в конституцию. Недавно патриархом Кириллом были озвучены предложения Русской православной церкви включить упоминание о боге в конституцию.

«Есть другие предложения, которые исходят от Русской православной церкви. Они хотели бы подчеркнуть такие корни, как православие и русская культура. По целому ряду причин выделение православия в конституции нашей страны не состоится на этом этапе, хотя в основе мировоззрения русского народа лежат христианские ценности. Даже если мы атеисты, даже если мы сторонники левых убеждений, мы понимаем, что коммунистическая идеология базировалась на христианских ценностях. Но вряд ли в тексте этой конституции появятся такие записи», — добавил Затулин.

Напомним, после послания президента РФ Федеральному собранию началась работа по подготовке поправок в Конституцию РФ. На текущий момент опрос ВЦИОМ показывает, что порядка 90% россиян поддерживают так называемый социальный блок поправок, в частности предложение законодательно закрепить индексацию пенсий с учетом инфляции.