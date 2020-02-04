МИД ДНР привал западных дипломатов не поддерживать Киев в стремлении переписать «Минск»

Донецк, 4 февраля. Донецкая Народная Республика призывает дипломатов западных стран, особенно Франции и Германии, входящих в состав «нормандской четверки», не участвовать в информационной кампании Украины, направленной на пересмотр Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении МИД ДНР.

Поводом для реакции ведомства стало заявление посла Франции на Украине Этьена де Понсена о необходимости «уточнения и детализации» некоторых пунктов документа.

«Очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными и заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий», — сказал он в интервью украинскому «Общественному ТВ».

В ДНР напомнили, что Минские соглашения стали для всех сторон тяжелым компромиссом, который был достигнут «исключительно ради возможности мирно урегулировать конфликт».

«В свое время мы, имея преимущество, все же пошли на значительные уступки украинской стороне в части согласования и утверждения именно такого содержания политических пунктов комплекса мер и именно такой их последовательности, которая в дальнейшем была закреплена обеими сторонами конфликта, а также одобрена странами-гарантами и Советом Безопасности ООН», — отметили в министерстве.

В Донецке подчеркнули, что не давали согласия на какие-либо уточнения или изменение последовательности действий, поскольку они могут создать в процессе мирного урегулирования дополнительные сложности.

Ранее депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина объяснила, зачем Украина хочет предложить новый пакет соглашений по Донбассу. Она заявила, что Киев не желает выполнять взятые на себя обязательства и поэтому постоянно делает заявления, противоречащие подписанным договоренностям.