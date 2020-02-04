Путин опроверг сообщения о причастности экс-главы Чувашии к коррупции

Череповец, 4 февраля. Президент РФ Владимир Путин опроверг сообщения о причастности бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к коррупционным схемам. На встрече с представителями общественности в Череповце глава государства заявил, что Игнатьев был уволен из-за отсутствия уважения к людям.

«Насколько я представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет», — сказал Путин, отвечая на вопрос, обвиняется ли экс-глава региона в коррупции.

Президент подчеркнул, что чиновник любого уровня обязан относиться к людям с уважением.

«То, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации (Чувашии. — Прим. ФАН) лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, — это безобразие», — отметил глава государства.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео, на котором Михаил Игнатьев вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. Инцидент произошел в Чебоксарах. В региональном МЧС назвали поведение Игнатьева «дружеской шуткой», при этом глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что подобные действия недопустимы.

29 января Путин освободил Игнатьева от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия», передает «Царьград». Исполняющим обязанности главы Чувашии был назначен Олег Николаев.

Ранее отставку Михаила Игнатьева прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Путин неоднократно говорил о недопустимости проявления неуважения к людям со стороны власти, пишет НСН.