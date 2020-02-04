Глава СБУ заявился в Раду в нарушение регламента

Киев, 4 февраля. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявился в сессионный зал Верховной рады в нарушение регламента. Видео нарушения опубликовал экс-боевик батальона «Азов» Андрей Дзындзя.

На опубликованных кадрах видно, как Баканов стоит недалеко от выхода из зала заседаний и тепло беседует с несколькими депутатами. При этом представителям исполнительной власти запрещено вмешиваться в работу парламента, пишет «ПолитНавигатор».

«Это из серии пусти свинью под стол, она вылезет на стол. Баканов решил прогуляться по сессионному залу, где запрещено пребывание посторонних лиц», – написал Дзындзя.

Во вторник украинская Рада приняла в первом чтении президентский законодательный проект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение количества депутатов с 450 до 300. Соответствующее решение поддержали 236 человек при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документу предстоит пройти второе чтение. Накануне председатель украинского парламента Дмитрий Разумков не стал давать прогнозы касательно того, поддержит ли Рада законопроект об уменьшении количества депутатов.

Ранее скандал разгорелся на Украине после того, как депутат Рады Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные счета. Женщина обратила внимание, что на сегодняшний день ее пенсия ниже, чем счета по ЖКХ, и спросила у депутата Брагара, как ей прожить на 80 долларов в месяц (5,1 тыс. рублей). Народный избранник не растерялся и предложил собеседнице продать собаку.