Назвавший жителей Яранска «терпилами» депутат покинул «Единую Россию»

Киров, 4 февраля. Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов назвал избирателей «терпилами» и добровольно покинул «Единую Россию», не дожидаясь исключения, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

По данным местной прессы, Епифанов опубликовал в группе «Подслушано Яранск» в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором назвал горожан «терпилами», которые ничего не умеют, «кроме того, что писать в группе». Позже в паблике появилось сообщение от Епифанова, в котором он принес свои извинение за оскорбительное высказывание, указал «ФедералПресс».

Скандал в тот же день прокомментировали в региональном отделении «Единой России», членом которой является депутат, указал «АиФ». Руководитель Кировского регионального исполкома ЕР Сергей Предко пообещал, что вопрос об исключении депутата из партии будет рассмотрен на ближайшем заседании политсовета.

«Не дожидаясь решения местного политсовета об исключении, Епифанов 4 февраля написал заявление о добровольном выходе из партии», — приводит РИА Новости слова представителя «Единой России».

Предко назвал извинение парламентария перед горожанами и решение Епифанова выйти из «Единой России» «мужским поступком». По его мнению, произошедшее станет уроком для других.