В АТОР предупредили россиян о подорожании авиабилетов за границу

Москва, 4 февраля. Перелеты в другие страны подорожают в соответствии с обновленным курсом американской и европейской валют по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Курс валют для международных рейсов пересчитает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). За основу регулирования внутреннего курса IATA будет взят курс рубля по отношению к западным валютам, установленный ЦБ России. Так, по данным регулятора, новое соотношение составило 71 рубль к 1 евро, пишет Deita.ru.

В настоящее время стоимость международных перелетов рассчитывается, учитывая курс 69 рублей за 1 евро. Отмечается, что с предстоящей среды, 5 февраля, стоимость международных рейсов вырастет практически на 3%.

В конце предыдущего месяца Росавиация сообщила, что в прошлом году отечественные перевозчики увеличили перевозки пассажиров на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За прошедшие 12 месяцев авиационные компании РФ перевезли 128,1 млн пассажиров.