Перенджиев считает правильным решение ЛНА не атаковать турецкие корабли

Тобрук, 4 февраля. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари объяснил, почему военные не стали атаковать турецкие корабли с оружием и техникой, которые были направлены в помощь силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Анкара не отказывается от своих амбиций в Ливии, которые она хочет реализовать за счет ПНС. Желая поддержать террористический режим Файеза Сарраджа, Анкара тратит огромные ресурсы — регулярно в Ливию направляются корабли и самолеты, загруженные оружием, боеприпасами и военной техникой. Турецкие транспортные суда были неоднократно замечены международными наблюдателями.

Мисмари отметил, что в последнее время к руководству ЛНА поступает множество вопросов по этой ситуации. В частности, многие не поняли причин, почему военные не нанесли удары по турецким кораблям, поставляющим оружие, а также не атаковали аэропорт Мисураты. По его словам, такое решение было принято для того, чтобы показать истинное лицо врага.

Доцент РУЭ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», уверен, что руководство ЛНА проявило сдержанную и грамотную позицию, не ударив по транспортным кораблям Турции. Такой шаг мог бы стать для Анкары официальным поводом атаковать силы ЛНА.

«Если бы армия Хафтара стала атаковать турецкие суда, то она бы напрямую вступила в войну с Турцией. Понятно, что Турция оказывает помощь [лидеру ПНС Файезу] Сарраджу, но Хафтар воюет именно с Сарраджем. Этот удар был бы эффективен, но он бы дал повод Турции фактически начать боевые действия против Хафтара. При этом Турция бы могла использовать всю мощь своей армии, а не просто сирийских боевиков и поставки оружия», — отметил эксперт.

Эксперт напомнил, что международное сообщество не должно оставаться в стороне и должно как можно сильнее повлиять на ситуацию в Ливии.

«Международному сообществу нужно вмешиваться, постоянно об этом говорить. И не просто говорить, а выносить соответствующие решения. Может, стоит внести против Турции международные санкции — не просто США — а именно международные. Их нужно ввести за то, что Турцая снабжает оружием боевиков в Ливии. Я считаю, что этот вопрос должен быть решен на уровне Совета Безопасности, так и на уровне Генеральной ассамблеи ООН», — подытожил Александр Перенджиев.

Действия Турции в Ливии являются прямым нарушением норм международного права — ООН ввела запрет на поставки оружия в североафриканскую страну, а также выступает с осуждением вмешательства во внутриливийские дела.