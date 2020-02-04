Парапсихолог объяснила, почему Пугачева избегает ходить на похороны

Москва, 4 февраля. Российская эстрадная певица Алла Пугачева избегает похорон и траурных мероприятий, так как боится собственной смерти.

Пугачева весьма редко посещает похороны своих друзей, что вызывает недоумение со стороны ее коллег и поклонников. 27 января в театре «Ленком» состоялся вечер-воспоминание «Прости меня, Земля, что я тебя покинул», посвященный 75-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Пугачева близко дружила Караченцовым, однако не пришла на вечер памяти, посвященный актеру. Отсутствие Пугачевой шокировало коллег и поклонников певицы.

Парапсихолог Светлана Гарцева отметила, что действия Пугачевой являются вполне логичными. Гарцева напомнила, что в 2019 году Пугачева отпраздновала свое 70-летие. Пожилая артистка видит, как один за одним умирают ее друзья, приятели и коллеги. Певица старается избегать траурных мероприятий, чтобы не думать о приближающейся кончине, передает «Экономика сегодня».

«Она может сама скоро оказаться в такой ситуации. Такие мероприятия ей не по душе — возраст уже не тот», — отмечает парапсихолог.

Пугачева предпочитает фокусировать свое внимание на позитивных моментах жизни, чтобы отвлечься от печальных мыслей о смерти. Пугачева предпочитает вести спокойный и размеренный образ жизни и не намерена нарушать его ради похорон и траурных мероприятий.